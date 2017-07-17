Концерт сербской исполнительницы состоится в Чернигове
В Черниговском областном художественном музее имени Григория Галагана 30 июля в 14 часов в рамках художественного проекта «Музыкальные встречи в музее» состоится концерт классической и популярной музыки с участием Аны Стефанович и Дианы Іованович.
Это уже второй концерт молодой талантливой сербской исполнительницы в Галагановской зале музея. Впервые она и ее мама Диана Іованович (которая, кстати, имеет черниговские корни) порадовали посетителей музея великолепным вокалом и фортепианной музыкой 12 февраля этого года.
Поэтому приглашаем всех ценителей на концерт творческого семейного тандема.
Вы услышите «Перезвоны» Валерия Гаврилина из цикла «Зарисовки», сюиту Игоря Шамо «По картинам русских живописцев», «Я нарисую тебе зори» Брендона Стоуна, авторские песни самой Аны и много другой популярной музыки.
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