Концерт на Красной площади, шоу комет и беговой трэш: воскресный сводка новостей
Сегодня завершился четвертый, последний, день празднований в Чернигове.
Среди наиболее ярких мероприятий — соревнования стронгменов Украины и Европы, которые действительно поразили черниговцев. Параллельно в сквере им. Богдана Хмельницкого работала локация «Чернигов в объективе».
После на главной сцене города началась концертная программа. Сначала на суд общественности свои выступления представили финалисты «Чернигов the best – 2017». Кстати, именно горожане должны определить судьбу победителя.
После конкурсантов на сцену вышли звезды. Гости и жители города с удовольствием пели известные хиты «ТИК» и «Ляписа». Завершился концерт шоу комет над городом.
В последний день праздничных мероприятий черниговцы продемонстрировали фантастический патриотизм.
И беговой трэш в Чернигове: спортсмены-марафонцы «зажигали» под Everybody Dance Now и песни Высоцкого.
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