Концерт Бабкина в Запорожье оградили сеткой и подогнали автозак
14.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-14 20:26
Концерт Бабкина в Запорожье оградили сеткой и подогнали автозак
Концертный зал филармонии в Запорожье, где сегодня проходит концерт Сергея Бабкина усиленно охраняют.
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Концертный зал филармонии в Запорожье, где сегодня проходит концерт Сергея Бабкина усиленно охраняют, передает Rus.Media. Об этом сообщает местная активистка Евгения Капля.
“К памятнику Глинки, где назначила встречу, что в филармонии, подойти не смогла, он за решеткой. Рядом много полиции. Билеты на концерт Сергея Бабкина является. Подогнали автозак”, – написала активистка.