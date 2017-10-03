Конь пришел на похороны хозяина. Когда зверь зарыдал, у людей отняло дар речи..(фото, видео)
2017-09-03 22:35
Конь пришел на похороны хозяина. Когда зверь зарыдал, у людей отняло дар речи..(фото, видео)
Наверное, нет на свете друга преданнее и вернее, чем любимое домашнее животное.
Например, у бразильца Вагнера Фигуэредо де Лима в течение не одного десятка лет таким товарищем был его конь Серено. Так продолжалось до тех пор, пока муж трагически погиб в автокатастрофе, передает Rus.Media.
Брат Вагнера Ванда знал, как много значил Серено в жизни погибшего, поэтому решил привести коня на похороны. Во время погребения произошло невероятное: конь начал издавать странные звуки, как будто плачет по погибшему.
«Серено будто понимал, что происходит, и хотел проститься с Вагнером», – сообщает брат покойного. Один из очевидцев происшествия рассказывает, что животное подошел к гробу, обнюхало его, затем конь поднял голову и громко жалобно заржал.
«Было видно, что его одолевают чувства. Все, кто присутствовал на похоронах, были тронуты до глубины души. Я даже не смог сдержать слез», – говорит один из очевидцев происшествия.
Всю дорогу до кладбища Серено сильно бил копытами о землю и плакал. Затем он склонил голову над последним пристанищем своего хозяина, прощаясь с ним навсегда.
Ванда поклялся, что отныне будет смотреть за животным и опекать его в память о погибшем брате. «Серено был для него всем», – в слезах сказал журналистам скорбный брат. По-моему, это яркий пример настоящей дружбы, которую не в силах остановить даже смерть!