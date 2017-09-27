Кому в Украине больше платят: средняя зарплата по всем отраслям
2016-06-11 11:34
Кому в Украине больше платят: средняя зарплата по всем отраслям
Мужчины получают больше на 35%, но женщины работают лучше
Зарплаты в Украине за год выросли в среднем на 27% — об этом говорит сравнение данных Госстатистики о заработках штатных наемных работников за первые кварталы 2016 и 2015 годов. Больше всего в стране платят финансистам, айтишникам и ученым, наименьшее — бюджетникам — учителям и врачам, а также сотрудникам кафе, ресторанов и аграриям (подробнее см. инфографику).
Реальные зарплаты населения выросли несущественно Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2016 года составила 4 895 грн, увеличившись по сравнению с апрелем 2015 года на 22,4%. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,6%. Вместе с тем, в апреле 2016 года к марту п. г. снизилась как номинальная, так и реальная зарплата (на 0,5% и 3,9% соответственно).
Самая высокая зарплата в апреле была в Киеве – 8228 грн, самая низкая – в Тернопольской – 3442 грн.
В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 3500 до 4000 грн.
В ТЕНИ.
Впрочем, как власти, так и эксперты говорят, что не во всех отраслях официальная статистика отражает действительность. Так, министр соцполитики Андрей Рева уверен: 40% работающих получают официальную минимальную зарплату (1450 грн), а остальные работодатели им доплачивают в конвертах.
То есть, несмотря на снижение государством почти вдвое единого соцвзноса (с 41% до 22%), “отбеливание” зарплат идет медленно. А президент Украналитцентра Александр Охрименко утверждает, что всего реальные заработки отличаются от задекларированных в торговле и сфере общественного питания, где наиболее развит теневой сектор (неучтенный товар, чаевые), а меньше всего — в промышленности и у бюджетников, там практически на 100% белые зарплаты.
ГЕНДЕР.
Также статистики отмечают существенную разницу в зарплатах мужчин и женщин. В среднем сильный пол в 1-м квартале 2016 г. платили на 35% больше, чем прекрасного (в 2015-м — на 36% больше). Причем по отдельным отраслям разница велика: например, в банках мужчины в среднем зарабатывают почти на 60% больше женщин,
в ИТ-сфере — на 30%,
в науке — на 20%
, в госуправлении и обороне — на 10%, в сфере образования — на 5%, в строительстве — на 1%.
А вот среди заведующих складом и почтальонов дамы получают больше мужчин на 3% (здесь просто чаще работают женщины). HR-эксперт кадрового портала rabota.ua Татьяна Пашкина объясняет такую несправедливость несколькими причинами: среди топ-менеджеров большинство — мужчины, из-за того что не уходят в декрет, причем их зарплата на 41% больше, чем у топов-женщин (в 2015 г. разница была 26% в пользу мужчин).
“Среди специалистов, у которых зарплаты на порядок меньше, чем у руководства, наоборот, больше женщин. А при приеме на работу женщины, как правило, соглашаются на ту сумму, которую предлагает работодатель, а мужчины торгуются, и часто успешно. При этом как работники женщины часто лучше мужчин: они более трудолюбивы и исполнительны”, — говорит Пашкина.
ВАКАНСИИ.
Эксперты рынка труда отмечают две основные тенденции начала лета: рост рабочих и сезонных вакансий и стабильность на рынке “белых воротничков”. Так, по данным rabota.ua лидерами по увеличению числа вакансий стали рабочие специальности, дали прирост в 63%, строительство — на 57%, отели, рестораны, кафе (сезонные вакансии) — 50%.
Международный кадровый портал hh.ua отмечает, что на одно вакантное место сейчас приходится 2,8 соискателя (в январе было больше 3).
Наиболее востребованы рабочие — слесари, электрики, сварщики, а вот на одно место юриста претендуют 70 человек. “Рост вакансий, прежде всего сезонных, продолжится в июне-июле, а в августе ожидаем спад, такая же тенденция была и в прошлом году”, — подытожила Пашкина.