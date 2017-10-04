Кому категорически запрещено есть чеснок
2017-10-04 08:43
Кому категорически запрещено есть чеснок
Всех нас с детства учили, что в холодное время года необходимо есть ежедневно хотя бы зубчик чеснока, передает Rus.Media. Но, как оказалось, не всем можно его употреблять, ведь это очень специфический продукт.
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Основной вред чеснока заключается в том, что он достаточно токсичен, он может вызвать головную боль и делать вас крайне невнимательными.
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Особенно не рекомендуется употреблять чеснок тем, кто страдает на хронические или острые заболевания желудочно-кишечного тракта – язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит и другие. Токсичные элементы, содержащиеся в чесноке, разъедают стенки желудка и нарушают химические процессы, связанные с пищеварением.
По этой же причине чеснок ощутимо раздражает печень и почки. Поэтому использовать его как лечебное средство нужно с большой осторожностью даже в том случае, если употребление его в пищу не имело никаких нежелательных последствий или побочных эффектов.
Его также нужно с осторожностью употреблять при гипертонии, перепадах давления, неврозе сердца и других проблемах, связанных с сердечно-сосудистой системой. Это натуральное средство может влиять на кровяное давление и ухудшать состояние хронических гипертоников. Для улучшения состояния здоровья его в небольших количествах могут употреблять диабетики: последние исследования показали, что он регулирует уровень инсулина в крови. Однако при индивидуальной непереносимости и повышенной чувствительности к чесноку могут возникать аллергические реакции.
Наконец, чеснок рекомендуют полностью исключить из рациона при эпилепсии, а также в периоды беременности и кормления грудью.
Рекомендуется употреблять не более 3-4 зубчиков чеснока в день. Также не желательно есть его на ночь, ведь он может вызвать изжогу, повысить давление, а также вызвать бессонницу.