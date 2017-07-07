Композиция возле двора: на Коропщине готовятся к Ивана Купала (Фотофакт)
07.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В с. Нехаевка Коропского района дети готовятся к празднику Ивана Купала по-особенному. Собираются маленькими компаниями и создают композиции из песка, зелени и прочих подручных предметов.
Фото одной из композиций опубликовала на своей странице в Facebook Надежда Воробей.
«Детвора улице Кольцевой к празднику готова. Ждут комиссию для оценки», — подписала она.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым