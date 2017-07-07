Композиция возле двора: на Коропщине готовятся к Ивана Купала (Фотофакт)

magictr | 07.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В с. Нехаевка Коропского района дети готовятся к празднику Ивана Купала по-особенному. Собираются маленькими компаниями и создают композиции из песка, зелени и прочих подручных предметов.

Фото одной из композиций опубликовала на своей странице в Facebook Надежда Воробей.

«Детвора улице Кольцевой к празднику готова. Ждут комиссию для оценки», — подписала она.

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