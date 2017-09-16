Компьютерные игры реабилитирован – это таки полезно
Ученые из Северной Каролины реабилитировали компьютерные игры. По результатам их исследований, такой вид деятельности не только не вредит, наоборот, способствует стимуляции зрительно-моторной координации, улучшению реакции и процесса мышления. Благодаря этому геймеры отличаются способностью быстро решать сложные
задачи.
В игре человек всякий раз принимает решение относительно своего следующего шага — так тренируются навыки, которые могут быть полезными в жизни. Речь идет, в частности, концентрацию, скорость реакции, анализ ситуации. Это своеобразный тренажер для быстрого принятия решений, действует по принципу игры. В каждом из таких случаев
задействуются различные нейронные сети в мозге, которые связаны с различными типами обработки информации.
Но речь о лимитированный время, проведенное в режиме компьютерной игры. Иначе это приводит к развитию зависимости.