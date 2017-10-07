Компания Samsung выпустит гибкий смартфон Galaxy X уже в начале будущего года

despravda | 07.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-06 19:59

Компания Samsung выпустит гибкий смартфон Galaxy X уже в начале будущего года
Ожидается, что гаджет будет представлен в начале будущего года.

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Компания Samsung собирается выпустить гибкий смартфон Galaxy X уже в начале будущего года, передает Phone Arena, передает Rus.Media.

При этом новинка выйдет ограниченным тиражом.

Ожидается, что презентация смартфона состоится в рамках конференции CES в Лас-Вегасе.

Также сообщается, что гаджет поступит в продажу только в Южной Корее, в количестве около 100 тысяч экземпляров.

Это будет пробный шаг для компании, который, в случае успеха, даст основание через год выйти с усовершенствованным продуктом на международный рынок.

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