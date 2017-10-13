Компания Huawei анонсировала свой новый смартфон – Honor 7X
2017-10-13 09:04
Компания Huawei анонсировала свой новый смартфон – Honor 7X
Новинка получила металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, а также дисплей практически на всю переднюю панель.
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Представлен безрамочный смартфон Huawei Honor 7X
На территории Китая компания Huawei анонсировала свой новый смартфон – Honor 7X.
Новинка получила металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, а также дисплей практически на всю переднюю панель. Диагональ экрана – 5,93 дюйма, а его разрешение Full HD +. Соотношение сторон 18: 9. Основная камера – двойная (модули 16Мп + 2Мп); фронтальная – 8Мп.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Kirin 659 + 4 ГБ ОЗУ и 32/64/128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 3340 мач.
Работает терминал под управлением Android 7.0.
Отдельно отмечено на поддержке dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b / g / n), Bluetooth 4.1 LE, GPS и ГЛОНАСС.
В продаже аппарат окажется в трех цветовых решениях корпуса – черном, золотистом, а также синем. Стоимость аппарата стартует с $ 198. Релиз ориентирован на 17 октября.