Компания Apple подешевела на 50 млрд долларов
2017-09-25 09:54
Компания Apple подешевела на 50 млрд долларов
Капитализация Apple оказалась на рекордно низком для последних лет значения и на данный момент составляет 784 млрд долларов.
Для сравнения, когда Apple опубликовала свой последний квартальный отчет, цена компании составила 830 млрд долларов. Но после анонсов новых продуктов, – а особенно iPhone X со сканером лица, заглючив на презентации, – акции компании медленно поползли вниз. Аналитики утверждали, что это временный эффект, а первоначальное падение в 0.4% не стоит принимать во внимание, однако за 2 недели с момента шоу в театре Стива Джобса Apple потеряла в стоимости почти 50 млрд долларов. Это самый низкий результат компании за последние полтора года, передает Rus.Media.
Впрочем, ее нынешняя капитализация в 784 млрд долларов все равно выглядит более чем прилично.