Компания Apple готова отключать iPhone с неоригинальными дисплеями
2017-10-17 18:11
Компания Apple готова отключать iPhone с неоригинальными дисплеями
В обновлении iOS 11.0.3 Apple показала, что может отключить работу телефонов с установленным неоригинальным дисплеем.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Такое решение показывает, что американский гигант намерен активнее бороться с попытками ремонта без сертификации производителя.
“Ненастоящие запасные дисплеи могут быть скомпрометированы и могут работать неправильно, то есть ухудшать качество изображения. Сертифицированный ремонт экрана Apple осуществляется доверенными специалистами, которые используют комплектующие от Apple”, – говорится в заявлении компании.
Кроме этого нововведения, была решена проблема с аудио – и вибро-откликом, который не работал на некоторых iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
Чтобы скачать и установить обновление, нужно зайти в настройки – Основные – Обновление ПО, а дальше следовать инструкциям на экране. Размер обновления составляет около 300 мегабайт.