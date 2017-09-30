Коммунальщики нашли новый способ разорить киевлян
30.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-30 14:35
Коммунальщики нашли новый способ разорить киевлян
Жители столицы будут платить за охрану тепловых счетчиков.
Жителям Киева предлагают платить за дополнительную услугу – охрану тепловых счетчиков. Об этом в социальных сетях сообщают сами киевляне, передает Rus.Media.
По их словам, речь идет об абонплате за охранную систему в многоэтажных домах.
В частности, в многоэтажках Минского массива уже разместили объявления, согласно которым увеличение количества краж тепловых счетчиков и лифтовых катушек в домах будет установлена охранная система, оплачивать которую предстоит именно горожанам.