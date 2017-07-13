Коммунальные тарифы, сумка с деньгами и свалку в Старом Белоусе: інформпідсумок среды

magictr | 13.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В Чернигове начались работы по демонтажу серого одоробла.

Снова перекрывают движение в центре города.

Коммунальные тарифы: вымогательство или необходимость — смотрите в видео.

Рекреационная зона Старого Белоуса превращается в помойку. А также раскопки «Водоканала».

Прокуратура имеет 4 тома доказательств против уголовного дела менских радикалов.

Черниговские патрульные нашли сумку с деньгами — ищут владельца.

Пропавшую 13-летнюю черниговчанку помог найти неравнодушен.

В черниговском садике детей обливают водой.

Сегодня Всемирный день фотографа: в объективе – причастны к празднику черниговцы.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr