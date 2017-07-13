Коммунальные тарифы, сумка с деньгами и свалку в Старом Белоусе: інформпідсумок среды
13.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове начались работы по демонтажу серого одоробла.
Снова перекрывают движение в центре города.
Коммунальные тарифы: вымогательство или необходимость — смотрите в видео.
Рекреационная зона Старого Белоуса превращается в помойку. А также раскопки «Водоканала».
Прокуратура имеет 4 тома доказательств против уголовного дела менских радикалов.
Черниговские патрульные нашли сумку с деньгами — ищут владельца.
Пропавшую 13-летнюю черниговчанку помог найти неравнодушен.
В черниговском садике детей обливают водой.
Сегодня Всемирный день фотографа: в объективе – причастны к празднику черниговцы.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым