Комитет ПАСЕ отказался возвращать членство РФ
2017-10-12 22:19
Комитет ПАСЕ отказался возвращать членство РФ
Об этом сообщил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
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Общий комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Комитет министров Совета Европы не смогли создать рабочую группу, которая должна была искать пути возвращения России в ПАСЕ, передает Rus.Media.
Об этом сообщил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
«Вместе с партнерами мы эту инициативу завалили. Не будет рабочей группы. Каждый орган продолжит дискуссии автономно, председатель ПАСЕ будет вести двусторонний диалог с председателем КМСЕ, а в январе 2018 года соберемся на очередное заседание Совместного комитета»,- написал он в Facebook.
Он добавил, что создание рабочей группы поддержал только посол России и «некоторые другие послы».
«Картинка для адвокатов России испортилась. Но они, конечно, продолжат прорываться…», – подытожил он.
Парламентская Ассамблея Совета Европы на заседании 11 октября приняла резолюцию, которая фактически открывает путь к снятию политических санкций с Российской Федерации.