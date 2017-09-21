“Комбат-Батяня!” Савченко пришла в Раду в камуфляже
2017-09-21 18:11
“Комбат-Батяня!” Савченко пришла в Раду в камуфляже
Народный депутат Надежда Савченко снова сменила имидж.
Депутат Надежда Савченко пришла на заседание Верховной Рады Украины в камуфляжной форме. Соответствующие фото на своей странице в соцсети Twitter опубликовал журналист Василий Крутчак, передает Rus.Media. В сессионном зале Надежда пробыла около 10 минут, все время что-то активно просматривая на своем смартфоне Blackberry, после чего покинула рабочее место.
Так, судя по снимкам, Савченко пришла в Раду в брюках и куртке цвета хаки. Кроме этого, нардеп обула берцы. “Комбат-Батяня”, – прокомментировал фото Крутчак. Как рассказали военные эксперты, костюм Савченко не относится к военной форме, потому что не имеет нашивок и знаков отличия.