Комаровский рассказал о главной причине отита у ребенка
Теперь вы сможете предупредить тяжелую болезнь, сообщает сайт Наша мама.
“В ухе образуется сера, и эта сера поддерживает в ухе определенную среду. Если сера регулярно вымывается, например, водой (часто купаемся, попадает вода), если в ухе регулярно ковыряются, если в ухе остаются комочки ваты, то все это провоцирует возникновение, так называемых, внешних отитов “, – пишет доктор.
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Также он отметил, что вызвать наружный отит могут два микроба – это стафилококк и синегнойная палочка. При этом, Комаровский объясняет, что лечится отит достаточно просто, однако болезнь довольно неприятная, и ее можно избежать. “Главное поймите: чем чаще вы ухаживаете за детскими ушами, тем больше риск развития наружного отита”, – делает вывод педиатр. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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