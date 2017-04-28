Колышки вокруг домов: «нанотехнологии» черниговских коммунальщиков
Почти две тысячи кустов и деревьев высадили работники КП «Зеленстрой» совместно с работниками ЖЭКов. Зеленые зоны устроили возле домов и детских площадок в жилых массивах города. Так, более семисот кустов и деревьев уже посадили на территории КП «Деснянский». Столько же выделили и на территорию другого коммунального предприятия «Новозаводская». Места для растений определяют коммунальщики вместе с местными жителями. Зеленые насаждения появились на улице Музыкальной, Ивана Мазепы, Промышленной и Толстого. Странные колышки жители улицы Толстого заметили недавно. «Начали нервничать уже, как заметили колышки вокруг дома и детской площадки, – улыбается Татьяна Ананко. – Но потом выяснили, что здесь будут растения. Обрадовались. В прошлом году молодые мамы нашего микрорайона самостоятельно сажали цветы и деревья. Многие из них принялись и уже в этом году порадовали нас зелеными листочками. А в этом году новые растения появятся благодаря коммунальщикам. Приятно »Колышками работники определяют место будущей посадки, рассказывает мастер КП« Новозаводская »Оксана Дядюшка:« Мы не знаем, какие суммы нам перечисленные за эту работу, но «Зеленстроя» мы предоставляли списки домов, где нужно посадить растения. И деревьев хватит не везде ». У детских площадок и под окнами многоэтажек расти кусты низкорослой айвы и сирени. Посадят также липы, клены, дубы и черемуху. В субботу высадят последние тридцать кустов и деревьев на территории КП «Новозаводская» – на этом акция озеленения этой весной завершится.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым