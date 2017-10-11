Коломойский вывозит из Украины деньги
2016-04-12 13:38
Коломойский вывозит из Украины деньги
Он в Украине не живет. Он живет в Швейцарии. Украина для него — это площадка, где зарабатываются деньги.
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Бизнесмен Игорь Коломойский относится к Украине как площадку для зарабатывания денег, которые инвестирует за границу.
Об этом заявил внефракционный народный депутат Украины Сергей Тарута в интервью БизнесЦензор.
“Он здесь (в Украине) не живет. Он живет в Швейцарии. Украина для него — это площадка, где зарабатываются деньги, которые потом куда-то инвестируются”, — сказал парламентарий.
Он пояснил, что у Коломойского в Украине нет ни одного успешного предприятия, кроме “Приватбанка”.
“Мы не знаем ни одного успешного предприятия, которое бы он построил. Кроме “Приватбанка”. Но там были Сергей Тигипко и Александр Дубилет. Там другая история”, — уверен Сергей Тарута.
Игорь Коломойский вошел в список американского журнала Forbes, попав в тройку самых богатых украинцев.