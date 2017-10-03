Коллапс на выборах в Ічнянській ОТГ
Ичнянская ТИК 20 сентября принимает решение об образовании избирательных округов с явным нарушением закона и попранием интересов избирателей. 29 сентября судом это решение отменено как противоправное и обязано Ічнянську ТИК образовать округа, соответствующие требованиям Закона. В свою очередь Ичнянская ТИК каким-то образом своим постановлением от 30.09.2017 г. признает отмененное судом решение как действующее.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает черниговский правозащитник Николай Торбеев.
«Ичнянская ТИК своим постановлением от 30.09.2017 г. признает отмененное судом решение как действующее. Как? Кто знает! Найти какое-то объяснение/понимание с ТИК не удается, складывается впечатление, что комиссия живет своим измерением и неизвестным законом. Был вынужден снова обратиться с соответствующим иском в суд и уже признавать бездействие самой комиссии противоправной. Судебное заседание назначено на 04.10.17 г. Принципиально, что именно в этот день истекает срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты, выдвинутых партиями в определенных избирательных округах, однако, незадача — Ичнянская ТИК так и не смогла образовать эти самые избирательные округа. Чем руководствуется Комиссия – или Законом, или чьей-то отдельной волей пока установить не удалось, риск срыва выборов на Ичнянщине увеличивается уже ежечасно», — отмечает Николай Торбеев.