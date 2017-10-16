Количество погибших в столице Сомали возросло до 189, более 200 ранены (видео)
2017-10-15 16:47
Количество погибших в столице Сомали возросло до 189, более 200 ранены (видео)
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Число погибших в результате взрыва грузовика в столице Сомали Могадишо возросло до 189 человек. передает Rus.Media.
Двойной теракт в Сомали
Число погибших в результате взрыва грузовика в столице Сомали Могадишо возросло до 189 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Как подтвердили в правоохранительных структурах Сомали, по состоянию на воскресенье известно о 189 жертвы, еще более 200 человек продолжают находится в лечебных учреждениях.
Власти Сомали назвали вчерашний взрыв крупнейшим по количеству жертв в истории Могадишо. Террористы выбрали для атаки наиболее населенный район в Могадишо.