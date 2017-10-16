Количество погибших в столице Сомали возросло до 189, более 200 ранены (видео)

despravda | 16.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-15 16:47

Количество погибших в столице Сомали возросло до 189, более 200 ранены (видео)
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Число погибших в результате взрыва грузовика в столице Сомали Могадишо возросло до 189 человек. передает Rus.Media.

Двойной теракт в Сомали

Число погибших в результате взрыва грузовика в столице Сомали Могадишо возросло до 189 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как подтвердили в правоохранительных структурах Сомали, по состоянию на воскресенье известно о 189 жертвы, еще более 200 человек продолжают находится в лечебных учреждениях.

Власти Сомали назвали вчерашний взрыв крупнейшим по количеству жертв в истории Могадишо. Террористы выбрали для атаки наиболее населенный район в Могадишо.

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