Количество жертв в результате двойного теракта в Багдаде возросло до 172 человек (ВИДЕО)
2016-07-03 22:47
Количество жертв в результате двойного теракта в Багдаде возросло до 172 человек (ВИДЕО)
Еще 196 человек получили ранения.
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Количество жертв в результате двойного теракта в Багдаде возросло до 172 человек. Еще 196 человек получили ранения.
Об этом в своем микроблоге сообщил премьер-министр Ирака.
В результате двойного теракта, который произошел в Багдаде ночью, погибло уже по меньшей мере 172 человека, а еще 196 госпитализированы с травмами различных степеней тяжести.
Взрывы прогремели сразу после священного дня Рамадана, когда люди целыми семьями собираются, чтобы после дневного поста поесть. Именно по этой причине жертв оказалось так много.
«Количество погибших от терактов «Исламского государства» сейчас – это 172 погибших и 196 раненых», – говорится в сообщении премьер-министра.
Следует отметить, что взрыв прогремел в центральной части города ночью. Сначала сдетонировала грузовик в центре Багдада, а впоследствии взрыв произошел возле рынка в Аль-Шааб.
Напомним, накануне полиция назвала количество жертв в результате теракта в столице Бангладеш городе Дакке. Так, по данным правоохранителей, погибли 20 иностранных граждан, большинство из которых – японцы и итальянцы.