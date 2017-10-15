Количество жертв двойного теракта в Сомали увеличилось

despravda | 15.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-15 17:31

Количество жертв двойного теракта в Сомали увеличилось
В Могадишо в результате взрыва взрывчатки в двух автомобилях погибли 85 человек.

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Количество погибших в результате двух взрывов автомобилей в разных районах сомалийской столице Могадишо увеличилось до 85 человек, передает Rus.Media.

“Количество погибших в результате двух взрывов, которые прогремели на оживленных перекрестках в центре столицы Сомали Могадишо возросло до 85-ти, что стало одной из крупнейших атак в стране с того времени, как исламистские боевики в 2007 году начали восстание”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 22 погибших в результате терактов. Полиция задержала подозреваемого в установке на автомобиль взрывчатки. Сейчас ни одна боевая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

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