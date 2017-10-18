Количество автомобилей с дизельными моторами в Украине продолжает расти
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2017-07-23 12:36
Количество автомобилей с дизельными моторами в Украине продолжает расти
Украинцы массово пересаживаются с бензиновых авто на дизель
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Если в прошлом году авто с дизельными силовыми агрегатами было 36%, то в этом году-уже 38,5%. При этом, в модельной линейке некоторых марок в Украине до сих пор нет дизельных автомобилей, передает Rus.Media.
Так, за первые шесть месяцев текущего года в Украине было продано более 14 тыс. новых автомобилей с дизельными двигателями. Динамика составила + 43% по сравнению с первым полугодием 2016 г. Наибольшая доля автомобилей с дизельными моторами среди SUV. Она сегодня достигла почти 50%.
Но некоторые автомобильные производители не предлагают в Украине автомобили с дизельными двигателями вообще.
Нет дизельных модіцікацій, например, в модельном ряду Suzuki, ZAZ, Ravon, VAZ, Chery, Geely, JAC, Daewoo, SMART, Acura, Tesla, Alfa Romeo, Ferrari, Cadillac. По крайней мере, не представленные на украинском рынке.
Совсем небольшая доля дизельных автомобилей в Subaru (5,1% продано автомобилей с дизельными двигателями от общего количества продаж), Great Wall (5,6%), Opel (8,8%, хотя в Европе доля дизельных Opel в разы выше), Honda (12,1%) и Chevrolet (9,8%).
Однако, среди истинно “бензиновых” брендов, которые еще в недавнем прошлом были представлены только с бензиновыми моторами, наблюдается явный прогресс в “дизелізації”. Это в первую очередь касается японских брендов, которые для европейского рынка ввели в модельную линейку версии на тяжелом топливе. В частности, доля дизелей в линейке Lexus в Украине уже достигает 15%, Infiniti – 16%, Mazda – 18,6%, Toyota – 26,8%, Nissan – 27,9%.
При этом, в отличие от Украины, автомобили с дизельными моторами теряют популярность в Европе. Не в последнюю очередь из-за “дизельгейт” и рост продаж электромобилей.