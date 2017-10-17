Количество авто на иностранных номерах в Украине перевалило за миллион. С них никто не заплатил налоги
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2017-06-14 14:08
Количество авто на иностранных номерах в Украине перевалило за миллион. С них никто не заплатил налоги
Количество авто с иностранной регистрацией в Украине увеличилось в разы. Их точно даже посчитать не могут. Покупка такой машины обходится владельцу в два раза дешевле. Впрочем, бюджет не получает от этого ни копейки.
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За последние два года количество таких авто на иностранной регистрации в Украине увеличилось в разы. Количество таких авто составляет около миллиона.
По разным данным до миллиона авто и это миллион водителей, которые могут там, перекрывать таможни и автодороги, – рассказал народный депутат Украины Роберт Горват.
Купить машину на иностранных номерах можно двумя способами. Покупаете авто за границей и оформляете его, как транзитный транспортный средство. По таможенным правилам такая машина может находиться в Украине 5-10 дней.
После чего должен выехать из страны. Эту схему любят жители приграничных областей. Второй способ – это когда купленное вами авто в Украину завозит иностранец.
Закон запрещает ему передавать транспортное средство в пользование украинцам. И на практике все совсем иначе.
Закон обязывает иностранца, который ввез автомобиль – только им и пользоваться. Однако, опять же передают пользования автомобилем украинцу и снова пользуются тем самым: а) полиция не имеет права останавливать безосновательно; б) полиция не имеет полномочий пересматривать на основании которой ввезен автомобиль: кто его ввез, когда его ввоз, – пояснил автоюрист Богдан Глядик.
В обоих случаях украинцы игнорируют таможенное законодательство и ездят на иностранных номерах без ограничений. Возможен штраф в 8,5 тысяч гривен – на фоне экономии в несколько тысяч долларов – их не пугает.
Проблему могло бы решить существенное снижение таможенных ставок на импорт – считают в ассоциации автодилеров.И пока государство не спешит снижать импортные пошлины в интересах деловых кругов, которые производят отечественные авто.
Поэтому желающих приобрести качественный, пусть и не растаможенный автомобиль меньше не становится. С другой стороны такое транспортное средство может создавать угрозы водителям с украинской регистрацией. Например при ДТП.
Автомобилей на иностранной регистрации в Украине набралась критическая масса. Решить этот вопрос без социального недовольства уже, предполагают эксперты – не получится.
В парламенте различные депутатские группы разрабатывают законопроекты, призванные урегулировать проблему. Механизмов несколько: от единовременной легализации таких машин до уплаты нерастаможенных авто своеобразного вклада в бюджет.