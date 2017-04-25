Колесный «истребитель танков»
В 2000-2001 гг. В Харькове был разработан совершенно новый бронетранспортер БТР-3У. Хотя машина имеет некоторое внешнее сходство с российским БТР-80, на самом деле БТР-3У – это полностью новая машина, а не модернизация имеющейся на вооружении машины. После экспортного успеха были разработаны несколько модификаций, в частности командирская машина БТР-3К, медицинская машина БТР-3С, самоходный противотанковый комплекс БТР-3РК и другие. Одной из самых интересных является машина огневой поддержки с бронированной башней кругового вращения бельгийского производства Cockerill CSE 90LP с 90-мм низкоимпульсной пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Башня и подбашенной отделения выполнены в виде легкого и компактного боевого модуля, который можно устанавливать на различные типы бронетехники. За счет современной конструкции и надежности боевой модуль имеет высокие боевые свойства и одновременно он довольно прост в управлении. Выбор этой пушки ни был случаен – Cockerill хорошо зарекомендовала себя и широко экспортировалась в разные страны. На сегодня компания продала около 2500 единиц таких пушек. Как боеприпасы в них используются современные высокоэффективные кумулятивные, осколочно-фугасные и подкалиберные снаряды, а также ПТУР украинского производства. Командир машины и наводчик могут вести огонь, используя цифровую систему управления огнем с комбинированным прицелом и электрическими приводами наведения. Зарядка пушки осуществляется вручную командиром машины. От стандартного бронетранспортера машину отличает дополнительное бронирование жилого отделения в виде бронелистов, закрепленных болтами на некотором расстоянии от корпуса. Сталь производства заводов «Запорожсталь» и «Азовсталь». Броня дополнительно усилена за счет использования прослойки из кевлара. Все это гарантирует защиту экипажа от 12,7-миллиметровых пуль противника, кроме того в полной мере соответствует стандартам бронирования НАТО. За счет удачной конструкции ходовой части бронетранспортера и конструкции бронирования обеспечивается высокая устойчивость от воздействий поражающих факторов взрыва в случае наезда на противотанковую мину. Кроме того, чтобы экипаж и десантники чувствовали себя более комфортно внутри машины, высота десантного отсека была увеличена. Более того, по желанию заказчика в БТР может быть установлен кондиционер (как показала практика использования украинским контингентом бронированной техники в Ираке – наличие просто необходимо для эффективного выполнения задач). Необходимо также отметить, что на этой бронемашине установлены устройства защиты от проникающей радиации при взрыве ядерных боеприпасов, а также от бактериальных средств, ядовитых веществ и радиоактивной пыли при движении по зараженной местности. В января 2015 года машина проходила испытания в интересах тайской армии, но сведений о поступлении на вооружение не поступало. Тактико-технические характеристики Боевая масса – 16,4 тонн Экипаж – 3 человека Десант – 6 человек Размеры: – длина 7650 мм; – ширина 2900 мм; – высота 2860 мм. Максимальная скорость по шоссе – 85 км / ч. Запас хода по шоссе – 600 км.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым