Колбасу приравняли к плутонию и спиртного
Переработанное мясо — бекон, ветчина, сосиски — действительно вызывает рак. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В докладе ВОЗ говорится, что 50 г переработанного мяса в день, а это менее чем два кусочка бекона, повышает риск заболевания раком прямой кишки на 18%.
В ВОЗ также считают, что красное мясо “возможно канцерогенным”, но доказательства этого ограничены. Переработанным мясом считают продукт, который модифицировали, чтобы продлить срок его годности, или изменить вкус. Например, речь идет о копчение, консервирование, добавление соли или иных консервантов. Именно то, что добавляется к мясу, и содержит риски заболевания раком. ВОЗ пришла к таким выводам на основе советов от Международного агентства по исследованию рака, что имеет доступ к обширной базы научных данных. Сейчас исследователи приравнивают переработанное мясо к плутонию и спиртного, ибо и то, и другое провоцирует рак.
Но такая классификация не доказывает, насколько велики риски возникновения рака. “Риск заболеть раком кишечника от потребления переработанного мяса остается достаточно низким, однако этот риск возрастает с количеством потребляемого”, — говорит доктор Курт Штрайф из ВОЗ.
Однако красное мясо имеет и свою ценность — оно является основным источником железа, цинка и витамина В12.
Профессор Тим Ки из Британского института изучения рака и Оксфордского университета говорит, что “эти выводы не означают, что вы должны немедленно прекратить есть красное или переработанное мясо, но если вы едите его много, то стоит задуматься над тем, чтобы есть меньше. Съеденная время от времени булочка с ветчиной не нанесет большого вреда. Но в основе здоровой диеты лежит умеренность”.