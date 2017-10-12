Кокосовое масло для волос: секреты использования
2017-10-12 19:39
Кокосовое масло для волос: секреты использования
Если волосы поврежденные окрашиванием или завивкой, то масло может навредить – по крайней мере, перед активным использованием стоит проверить и присмотреться к эффекту именно на ваших волосах. Это связано с тем, что и без того обезвоженный волос обволакивается масляной пленкой и ему неоткуда брать влагу.
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Полезные свойства кокосового масла известны еще со времен Клеопатры. В то время часто применялось кокосовое масло для волос. В основном кокосовое масло поставляется из таких стран, как Индонезия, Филиппины и Индия. Вы, наверное, замечали, что волосы индийских женщин всегда блестящие, здоровые и очень крепкие. А все почему? Кокосовое масло очень распространено в Индии как средство для ухода за волосами. Оно обладает всеми свойствами растительных масел: имеет приятный вкус, запах, практически нейтральный цвет.
Все дело в том, что кокосовое масло равномерно растекается по волосу, покрывает его до самых кончиков, защищая кутикулу от механического и химического воздействия в процессе мытья, сушки, укладки. Благодаря своей плотной структуре масло кокоса препятствует потере белка, из которого, как известно, в основном и состоит ствол волоса. В результате волосы от кокосового масла становятся более блестящими, здоровыми, меньше секутся.
Маска для волос из кокосового масла
Наносится за пару часов до мытья головы или на ночь. Индусы мажут им волосы постоянно, и я, следуя их примеру, иногда оставляю кокосовое масло на волосах на всю ночь или даже сутки.
Как наносить масло на волосы? Есть несколько способов и разные источники пишут по-разному. Если коротко и по сути:
→ у каждого из нас свой тип волос и кожи и даже если кожа головы жирная, то у этого жира могут быть 100 разных причин в 100 человек. Поэтому нет единых рецептов нанесения кокосового масла на волосы для всех людей, но вы можете найти свои собственные рецепты методом эксперимента, воспользовавшись для начала готовыми рецептами и понимая, что они могут быть абсолютно разными ↓
Первый вариант использования: наносить кокосовое масло только на волосы, избегая корней и кожи головы. Для длинных волос достаточно 1-2 столовых ложек масла, на котором написано, что оно подходит для волос.
Второй вариант: втирать кокосовое масло в кожу головы, нанося его на корни волос. Эта маска подходит не всем и делать ее можно нечасто, но ее стоит попробовать – лично моя жирная кожа головы чувствует себя отлично после такого, плюс, если нет завивки, то я наношу масло на все волосы целиком. Маску можно наносить за пару часов до мытья головы, или оставлять на всю ночь. Делать не чаще 4 раз в месяц.
Быстрые маски для волос
Даже очень хороший и дорогой шампунь лишает волосы блеска и «вытягивает» структурный белок. Кокосовое масло, нанесенное перед душем, защищает волосы от вредного воздействия шампуня. Волосы намного меньше повреждаются в процессе сушки и при расчесывании.
Быстрая маска наносится на 30-40 минут перед мытьем головы и может состоять из чистого кокосового масла или смеси кокосового масла и меда.
Маска от выпадения волос.В кокосовое масло добавить в соль и полученный скраб втирайте в кожу головы перед мытьем в течение 2-5 минут. Делать такую маску можно не чаще 2 раз в неделю в течение месяца, затем сделать перерыв на пару месяцев. Обязательно смотреть эффект именно на вашей коже головы – подходит не всем.
В шампунь или бальзам. Так же масло можно добавлять (несколько капель на одно мытье или пару ложек в бутылочку) в шампунь или бальзам, а бальзам не желательно наносить на корни волос, а только на сами волосы, потому что он закупоривает поры.
После мытья. Кокосовое масло одновременно подсушивает, питает и придает блеск волосам, поэтому, если наносить его на волосы после мытья (2-3 капли, избегая корней волос), то волосы не будут казаться жирными, а утончении концы будут очень довольны. Если предварительно подровнять волосы – подстричь секущиеся кончики, то с применением кокосового масла они могут оставаться здоровыми гораздо дольше. Подходит ли эта маска вам должно быть понятно с первого раза (подходит не всем).
Опять же, повторюсь! – Кокосовое масло подходит не всем, если для тела оно идеально, то для волос я впоследствии перешла на масло Che или Арганове.