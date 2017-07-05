Когда женщине стоит обратиться к маммологу?
1. Боль и набухание молочных желез в период ПМС могут говорить о развитии мастопатии. Боль и жжение в течение всего цикла, а также уплотнения, которые ты можешь обнаружить случайно либо во время самообследования, свидетельствуют о развитии фиброзно-кистозной мастопатии. Следует как можно скорее обратиться к маммологу, пока заболевание можно вылечить консервативно, не обращаясь в отделение гнойной хирургии или к онкомаммологіі.
2. Если у тебя были какие-то травмы груди в результате падений, аварий, во время активных занятий спортом – это повод проходить обследование регулярно, так как травма приводит к риску развития новообразований.
3. Если тебе больше 30 лет, но у тебя все еще нет детей, ты прерывала беременность или у тебя были самопроизвольные выкидыши. Все это является факторами риска для развития заболеваний груди.
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