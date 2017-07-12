Когда стоит звонить девушке первой любимому?
Если вы переживаете что ваш избранник подумает о вас плохо, запомните: мужчины любят инициативных. Им нравится когда женщина выражает свои желания или делает что-то так потому что она этого хочет а не кто-то другой. Главное – не перестараться с инициативой.
В конце концов, какая кому разница? Зачем ходить вокруг часами, если вы не можете думать о другом как о звонке ему. Позвоните и вздохните спокойно.
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Первый шаг не всегда страшный. Поэтому напишите ему смс, если волнуетесь о том, как он воспримет ваш звонок.
Мужчины тоже люди и у них есть эмоции, в частности они могут беспокоиться что не понравились вам, поэтому и тянут со звонком. Позвоните и избавьте его таких волнений.
Своим звонком вы можете его мотивировать к дальнейшим действиям, что на самом деле очень важно.
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