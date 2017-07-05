Когда стоит вводить прикорм для ребенка

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Если вы задумались о целесообразности прикорма, вам стоит прочитать наш материал, сообщает сайт Наша мама.

Ответы разные, поскольку все зависит от типа питания ребенка, особенностей проживания, наличии заболеваний, которые обуславливают особые потребности. Прежде всего прикорм дают детям, находящимся на искусственном и смешанном вскармливании, а именно в 4-4,5 месяцев. Если кроха питается маминым молоком, при условии достаточного объема порций и правильного рациона женщины, старт откладывается до полугода.

Что делать? Последовательность знакомства с новыми блюдами зависит от массы тела, темпов ее повышения, состояния пищеварительной системы, наличии аллергических реакций на пищу, анемии и других факторов. Если же ребенок абсолютно здоров, то лучше такая схема: первым идет овощное пюре, за ним – каша, потом – мясо, последнее – фруктовое пюре.

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Потом уже дают масло растительное и сливочное, желток, фруктовые соки, творог, кефир. Цельное коровье молоко не рекомендуется вводить до года. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.2mm.ru

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