Когда стоит ставить брекеты ребенку

magictr | 07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

С какого возраста ставить брекеты и какие системы выбирать, сообщает сайт Наша мама.

В каких случаях нужно устанавливать брекеты?
Установка брекет-систем нужно тогда, когда прикус уже нарушен. Врач-ортодонт устанавливает брекет на неправильно выросшие зубы, а устройства стремятся принять свою изначальную форму, параллельно выравнивая зубы. Подобные манипуляции можно проводить уже с 9-10 лет. Но чаще всего к такому методу исправления прикуса прибегают после того, как ребенку исполнилось 12-13 лет. Считается, что именно в этот период зубы находятся в активной стадии роста, а значит брекет-система будет максимально эффективна.

Какие виды брекетов существуют?
Существуют металлические, прозрачные, лингвальные, безлигатурные и керамические брекет-системы. Первые весьма удобны в использовании, хорошо моются и не травмируют ротовую полость. Прозрачные брекеты отличаются высокой хрупкостью и коротким сроком эксплуатации, зато на зубах они практически незаметны.

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Что касается лингвальных брекет-систем, то они устанавливаются на внутреннюю поверхность зуба, благодаря чему их сложно заметить. Безлигатурные брекеты пользуются большим спросом последние несколько лет. Они аккуратно выглядят и ускоряют процесс исправления прикуса. Не менее популярны и керамические брекет-системы, которые являются достаточно устойчивыми к повреждениям, но при этом требуют тщательного ухода. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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