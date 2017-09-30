Когда Саакашвили готовится ударить по власти

despravda | 30.09.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-09-30 15:19

Когда Саакашвили готовится ударить по власти
Оппозиционные силы готовятся в наступление против украинской власти.

Оппозиционные силы готовятся в наступление против украинской власти уже в октябре.

Об этом рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко, передает Rus.Media.

Эксперт отмечает, что Михеил Саакашвили вступит в игру, когда президент Петр Порошенко выставит на голосование непопулярные законопроекты.

«Ожидается, что Саакашвили планирует подогреть ситуацию до середины октября, когда Порошенко будет вынужден ставить на голосование в Совет непопулярные законопроекты – то закон, что касается временно оккупированных территорий Донбасса, пенсионная или земельная реформы… (когда) можно будет заставить власть объявить досрочные выборы», — уточнил Петренко.

Эксперт добавил, что в атаке на власть объединятся такие силы, как «Движение новых сил» Михеила Саакашвили, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Самопомощь» Андрея Садового, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, движение «Справедливость» Валентина Наливайченко, а также часть «еврооптимистов».

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