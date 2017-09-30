Когда Саакашвили готовится ударить по власти
2017-09-30 15:19
Когда Саакашвили готовится ударить по власти
Оппозиционные силы готовятся в наступление против украинской власти.
Оппозиционные силы готовятся в наступление против украинской власти уже в октябре.
Об этом рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко, передает Rus.Media.
Эксперт отмечает, что Михеил Саакашвили вступит в игру, когда президент Петр Порошенко выставит на голосование непопулярные законопроекты.
«Ожидается, что Саакашвили планирует подогреть ситуацию до середины октября, когда Порошенко будет вынужден ставить на голосование в Совет непопулярные законопроекты – то закон, что касается временно оккупированных территорий Донбасса, пенсионная или земельная реформы… (когда) можно будет заставить власть объявить досрочные выборы», — уточнил Петренко.
Эксперт добавил, что в атаке на власть объединятся такие силы, как «Движение новых сил» Михеила Саакашвили, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Самопомощь» Андрея Садового, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, движение «Справедливость» Валентина Наливайченко, а также часть «еврооптимистов».