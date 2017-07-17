Когда ребенку можно есть мороженое
Несколько полезных советов для родителей.
Они укрепляют кости, а также повышают защитные силы растущего организма. А в-третьих, фруктовые и ягодные сорта мороженого насыщают организм ребенка ценными минералами, которые также необходимы для нормального развития и роста малыша.
Когда можно давать ребенку мороженое?
Специалисты советуют угощать мороженым малышей, которым исполнилось три года. При этом кормить ребенка сладостями лучше не чаще одного-двух раз в неделю. Если у малыша плохой аппетит, включайте мороженое в детский рацион как можно чаще. Отметим, что в некоторых случаях холодный десерт может стать отличной альтернативой молочной каши, которую ребенок отказывается есть во время полдника или ужина. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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