Когда ребенку можно есть мороженое

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько полезных советов для родителей.

Полезные свойства мороженого
Несмотря на существующие стереотипы о вреде мороженого, этот продукт имеет массу полезных свойств. Во-первых, мороженое является отличным источником гормона триптофана, который помогает справиться с усталостью, стрессом и плохим настроением. Во-вторых, мороженое, изготовленное из натурального молока, содержит ценные для детского организма витамины и ферменты.

Они укрепляют кости, а также повышают защитные силы растущего организма. А в-третьих, фруктовые и ягодные сорта мороженого насыщают организм ребенка ценными минералами, которые также необходимы для нормального развития и роста малыша.

Когда можно давать ребенку мороженое?
Специалисты советуют угощать мороженым малышей, которым исполнилось три года. При этом кормить ребенка сладостями лучше не чаще одного-двух раз в неделю. Если у малыша плохой аппетит, включайте мороженое в детский рацион как можно чаще. Отметим, что в некоторых случаях холодный десерт может стать отличной альтернативой молочной каши, которую ребенок отказывается есть во время полдника или ужина. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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