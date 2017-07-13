Когда ребенку можно давать персик в качестве прикорма
Все, что стоит знать маме о персик в первом прикормі, сообщает сайт Наша мама.
Как давать персик грудничку
Приготовьте пюре из персика для грудничка или купите уже готовое фруктовое пюре. Для начала достаточно дать ребенку 0,5-1 чайной ложки пюре из персика. Предложите грудничку в одно из кормлений или между ними.
Понаблюдайте за ребенком в течение суток. Если появятся покраснение или высыпания на коже, беспокойство, вздутие животика или разжиженный стул (нередко с зеленью), на некоторое время воздержитесь от персикового прикорма. Попробуйте предложить его малышу снова через 1-2 месяца.
Если же никаких неприятных симптомов не было отмечено, на следующий день можно дать грудничку уже 2-3 ложечки пюре из персика. Если и в дальнейшем все будет в порядке, то в течение следующих дней можно постепенно увеличивать дозу.
Рекомендуемая суточная доза фруктового пюре (в граммах) равна возрасту малыша в местах, умноженному на 10.
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После введения нового блюда не предлагайте ребенку других новых продуктов в течение 5-7 дней. В противном случае при отрицательных реакциях вам будет сложно понять, на что именно реагирует организм ребенка.
Ребенку после года можно давать уже не пюре из персиков, а фрукты кусочками. Обратите внимание: сырые фрукты можно давать только при условии, что у ребенка хорошее пищеварение.
Давайте ребенку только спелые фрукты, при этом лучше снимать кожуру, чтобы удалить химикалии, которыми были опрыскать фруктовые деревья. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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