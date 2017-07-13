Когда ребенку можно давать персик в качестве прикорма

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Все, что стоит знать маме о персик в первом прикормі, сообщает сайт Наша мама.

Когда можно давать персик грудничку
Конечно же, мам интересует, со скольких месяцев можно давать персик грудничку, и можно ли его вообще вводить в прикорм ребенка до года. На вопрос, можно персик грудничку ответ – да. Грудничкам персики можно давать уже с 7-8 месяцев. Особенно рекомендуется вводить в прикорм грудничка персики (как и абрикосы) деткам, которым свойственны запоры.

Как давать персик грудничку
Приготовьте пюре из персика для грудничка или купите уже готовое фруктовое пюре. Для начала достаточно дать ребенку 0,5-1 чайной ложки пюре из персика. Предложите грудничку в одно из кормлений или между ними.

Понаблюдайте за ребенком в течение суток. Если появятся покраснение или высыпания на коже, беспокойство, вздутие животика или разжиженный стул (нередко с зеленью), на некоторое время воздержитесь от персикового прикорма. Попробуйте предложить его малышу снова через 1-2 месяца.

Если же никаких неприятных симптомов не было отмечено, на следующий день можно дать грудничку уже 2-3 ложечки пюре из персика. Если и в дальнейшем все будет в порядке, то в течение следующих дней можно постепенно увеличивать дозу.

Рекомендуемая суточная доза фруктового пюре (в граммах) равна возрасту малыша в местах, умноженному на 10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Нечего стесняться: мамы всего мира показали, как кормят грудью (ФОТО)

После введения нового блюда не предлагайте ребенку других новых продуктов в течение 5-7 дней. В противном случае при отрицательных реакциях вам будет сложно понять, на что именно реагирует организм ребенка.

Ребенку после года можно давать уже не пюре из персиков, а фрукты кусочками. Обратите внимание: сырые фрукты можно давать только при условии, что у ребенка хорошее пищеварение.

Давайте ребенку только спелые фрукты, при этом лучше снимать кожуру, чтобы удалить химикалии, которыми были опрыскать фруктовые деревья. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: uaua.info

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr