Когда празднуют Татьянин день или Международный день студента
2016-01-21 22:02
Когда празднуют Татьянин день или Международный день студента
В нашей традиции издавна повелось так, что мы очень любим собираться в кругу родных и друзей, чтобы что-то праздновать. После всех новогодних праздников в дверь стучит Татьянин день День студента. Когда в Украине отмечают Татьянин день?
День Татьяны и студенчества: история и традиции
Татьянин день, или День студенчества, который часто путают с Международным днем студента — это праздник в народном календаре восточных славян и памятная дата. Эта дата установлена в память о мученице Татіану Римскую. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. После этого события Татьянин день праздник также стал считаться символом рождения университета, а чуть позже и Днем студента. Напомним, что в Украине День студента отмечают 17 ноября, он же считается Международным днем студента.
Запрашивая в интернете Татьянин день, когда отмечают, ориентируйтесь больше на славянскую традицию празднования, где чтят память раннехристианской мученицы, которая подвергалась пыткам за веру при императоре Александре в 3 веке. Теперь святая Татиана является заступницей и покровительницей всех Татьян. 25 января все Татьяны отмечают свои именины. В церквях проходят богослужения в честь мученицы Татианы, ставят свечи за успехи в учебе. Этот день — отличный повод поздравить всех Татьян и проявить приятные знаки внимания.
Другие названия дня в славянской традиции: Бабий угол, Солниш, Татьяна, Татьяна Крещенская. В Татьянин день 25 января девушки с помощью хитростей старались приманить женихов. Для этого они расстилали у двери дома специальный половичок. Кто об этот половик в праздник вытрет ноги, тот будет в доме девушки частым гостем.