Когда он спел “Небо на ладони” Настя Каменских не смогла сдержать слезы! Великолепное исполнение!
17.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-17 01:34
Когда он спел “Небо на ладони” Настя Каменских не смогла сдержать слезы! Великолепное исполнение!
В его исполнении столько души, столько огня, столько драматизма…Невозможно сдержать слезы!
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На шоу талантов часто приходят люди, которым не дают шанса пройти на эстраду, передает Rus.Media. У этого парня есть талант, есть харизма, но его сценический имидж. Но в его исполнении столько души, столько огня, столько драматизма…Невозможно сдержать слезы!