Когда не стоит давать в долг и как приумножить доходы
2017-10-02 22:54
Когда не стоит давать в долг и как приумножить доходы
Финансовый календарь на октябрь.
Знаете ли вы, что обеспечить финансовую стабильность в семье может быть достаточно легко? И речь идет не только о зарплате. Но и о том, что правильно и с умом вложенные деньги вернуться к вам сторицей, если прислушаться к советам астрологов.
И даже если вы скептически относитесь к этому, поверьте – денежный календарь работает! По крайней мере, следуя его рекомендациям, вполне можно избежать мошенничества, обмана, неудачных и весьма разорительных покупок. Что же обещает денежный календарь в октябре 2017 года.
15,18 октября нельзя давать в долг никому, в том числе и родственникам.
6, 8, 14 октября можно отдавать долги без проблем, потому что в ближайшее время вы получите финансовые поступления.
10 октября нельзя отдавать долги, потому что можете остаться на мели.
20 октября надо обязательно пересчитать все деньги в доме (в том числе и те, которые скрытые) – этот ритуал поможет приумножить финансы.
17 октября можно давать в долг. Деньги обязательно будут возвращены.
7, 30 октябре лучше ни у кого не одалживать деньги. Очень большая вероятность, что вы их не сможете отдать вовремя.
1, 24 октября можно спокойно брать кредит или одалживать деньги. Отдавать их будет достаточно легко.
19, 26 октября можно отправиться за покупками: все они будут удачными. Также этот день особенно хорош для покупки подарков, в том числе и до скорых зимних праздников – Нового года и Рождества.
9, 13, 16,28 октября можно купить новый кошелек. И тогда в нем обязательно будут водиться деньги.
1,16, 11, 18, 21, 23, 31 октября – дни, когда лучше покупать валюту.
2, 3, 12, 16, 20, 25 октября можно подписывать договоры. Они будут успешными.