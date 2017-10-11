Когда женщина за рулем – забавные кадры

despravda | 11.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-10-11 21:58

Когда женщина за рулем – забавные кадры
Самые смешные и забавные снимки женского вождения автомобиля.

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Все мы знаем, порой отношения складываются между женщинами и автомобилями, передает Rus.Media.

Немало представительниц прекрасного пола “не дружат” с машинами, но все равно садятся за руль. После этого мы с вами можем наблюдать появление подобных снимков.

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