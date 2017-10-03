Когда изменила мужу с его другом
2017-10-03 17:54
Когда изменила мужу с его другом
На измену люди идут по совершенно разным причинам.
На измену люди идут по совершенно разным причинам. Иногда эти поступки являются необдуманными и бессмысленными. Бывает, что человек решается предать, потому что зла на любимого и желает мести. Вот только после измены многие начинают чувствовать вину и уже не знает, как поступить. Например, некоторые женщины задаются вопросом: что делать, если изменила мужу с его же другом? В такой ситуации очень важно принять правильное решение, которое будет обдуманным, взвешенным и благоразумным.
Итак, что же делать, если изменяла мужу с его другом? Во-первых, необходимо понять почему именно женщина так поступила. Что стало причиной и что именно подтолкнуло ее к измене. Вариантов может быть множество, рассмотрим основные из них.
Страсть
Иногда бывает так, что мы много лет живем рядом с человеком и относимся к нему безразлично или по-дружески, а потом вдруг начинаем видеть его совершенно с другой стороны и чувствуем влечение. Кто-то может побороть это желание, а кто-то бросается «в омут с головой». А после того как поступок совершен, приходит осознание, что ты изменила любимому человеку и становится страшно. Как же действовать в такой ситуации?
Если женщина чувствует, что пошла на измену с другом по глупости и на самом деле она любит только своего мужа, то подобную историю можно скрыть. Конечно же только в том случае, если вы уверены, что товарищ сам не расскажет мужу. Если так произойдет, то вы окажетесь в худшем положении. Поэтому молчать об этом можно только тогда, когда вы уверены и в другом человеке.
Если же вы решитесь рассказать, будьте готовы к тому, что можете потерять отношения как с мужем, так и с его другом. Человек может просто отказаться от вас обоих, а друг обвинит в том, что вы поломали их отношения. Поэтому в таком случае решать только вам, стоит ли быть честной или лучше жить дальше так, будто ничего не было. Конечно же вы можете столкнуться с собственной совестью, но тут трудно что-то подсказать, поскольку каждый сам решает, как лучше действовать.
Месть
Если вы пошли на измену ради мести мужу, тогда скорее всего вам хочется, чтобы он узнал об этом. В такой ситуации появляется только один вопрос: что делать с его другом. Ведь если женщина изменила с человеком, которого он знает много лет и которому доверяет, то, зачастую, мужчина может не простить своего друга и разорвать с ним отношения.
Конечно же ваши личные отношения с мужем, по идее, не должны задеть его дружбу, но с другой стороны стоит задуматься, насколько прочна дружба, если мужчина спокойно изменил с женой своего друга. Поэтому, если вы решили отомстить, то, наверное, нужно все же эта связь придать огласку, чтобы получить желаемое удовольствие. Хотя все же считается, что месть никогда не приводит ни к чему хорошему. Но тут уж каждому самостоятельно решать, соглашаться ему с этим утверждением или нет.
Любовь
Ну и последний, самый сложный вариант – женщина изменила, потому что полюбила. Вот в этой ситуации всегда необходимо быть честными с самими собой и с людьми, которые нам небезразличны. Если вы чувствуете, что полюбили друга вашего мужа, а он отвечает взаимностью, не стоит убегать от своих чувств и пытаться сохранить семью. В этом случае вы просто сделаете несчастными трех людей.
Ваш муж все равно будет всегда чувствовать, что между вами уже не те чувства, а ваши секреты начнут его мучить и рано или поздно отношения все равно разрушатся. Именно поэтому лучше честно признаться во всем сразу же. Конечно же ваш муж будет совсем не рад такому известию, и, скорее всего, ваши отношения испортиться на долгое время, а возможно и навсегда.
Однако вы все равно будете знать что поступили правильно, и ваш муж когда-нибудь поймет, что не смотря на то, что ему больно, с ним хотя бы поступили честно. Помните о том, что любовь никогда нельзя построить на лжи. Поэтому если вы хотите быть счастливыми – расскажите о своей измене.