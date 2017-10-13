Когда и на сколько повысится минимальная зарплата-министр социальной политики Андрей Рева
2016-06-01 21:29
Когда и на сколько повысится минимальная зарплата-министр социальной политики Андрей Рева
Законодательная база для увеличения минимальной зарплаты находится в стадии активной разработки.
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Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что с 1 июля текущего года, по всей вероятности, украинцам поднимут минимальную зарплату в полтора раза.
Законодательная база для увеличения минимальной зарплаты находится в стадии активной разработки. По словам чиновника, тарифная сетка зарплат отныне не будет зависеть от размера социальных стандартов. “Мы отрабатываем сценарий увеличения минимальной зарплаты в полтора раза. Но для этого нужно отказаться от некоторых мифов, которые существуют, с которыми наша страна живет уже 25 лет”, – отметил Рева.
Так, в Кабинете Министров готовится законодательная инициатива о повышении минимальной заработной платы с 1 июля.
В правительстве подсчитали, что для повышения соцстандартов необходимо выделить около 4,5 млрд гривен. Ранее сообщалось, что с 1 мая минимальная зарплата в Украине повысилась на 5% (72 грн) и на данный момент составляет 1450 грн.