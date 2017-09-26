Когда День учителя 2017 в Украине: дата праздника
2017-09-26 12:15
Когда День учителя 2017 в Украине: дата праздника
День учителя – это ежегодный праздник, который отмечается в первое воскресенье октября.
День учителя – один из профессиональных праздников, который отмечают в 2017 году 1 октября, передает Rus.Media.
В этот день все преподаватели различных учебных заведений принимают цветы, поздравления и подарки от благодарных учеников.
Впервые праздник был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года.
В Украине, Беларуси, Киргизии, Латвии и Молдавии по-прежнему День учителя отмечается в первое воскресенье октября.
В Узбекистане День учителя празднуют 1 октября. Этот день считается официальным выходным днем. В Азербайджане, Армении и Эстонии День учителя отмечается 5 октября.