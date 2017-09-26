Когда День учителя 2017 в Украине: дата праздника

despravda | 26.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-26 12:15

Когда День учителя 2017 в Украине: дата праздника
День учителя – это ежегодный праздник, который отмечается в первое воскресенье октября.

День учителя – один из профессиональных праздников, который отмечают в 2017 году 1 октября, передает Rus.Media.

В этот день все преподаватели различных учебных заведений принимают цветы, поздравления и подарки от благодарных учеников.

Впервые праздник был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года.

В Украине, Беларуси, Киргизии, Латвии и Молдавии по-прежнему День учителя отмечается в первое воскресенье октября.

В Узбекистане День учителя празднуют 1 октября. Этот день считается официальным выходным днем. В Азербайджане, Армении и Эстонии День учителя отмечается 5 октября.

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