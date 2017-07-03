Когда Черниговщину покроет украинское ТВ?
Полностью перейти на цифровое эфирное телевещание в Украине планировалось в этом году до конца июня. Однако, как показал опыт, население к таким переменам не готово.
Сейчас проектом постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины» предлагается продолжить использование аналогового телевизионного вещания до 30 июня следующего года.
Как проходит подготовка к отключению аналогового эфирного телесигнала на Черниговщине — говорили участники заседания профильной рабочей группы о чем сообщил сайт Черниговской ОГА.
Справочно. Покрытие Черниговской области сигналом цифрового телевидения мультиплексов МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 осуществляется передатчиками, размещенными в городах Чернигов, Бахмач, Прилуки, Нежин, Бобровица и пгт Холмы, а также в Шостке Сумской области. Непосредственно передающее оборудование принадлежит ООО «Зеонбуд», как оператор цифровой многоканальной телесети и обслуживается специалистами Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.
На сегодня покрытие цифровой многоканальной телесети охватывает не всю Черниговскую область — до 95% (по информации ООО «Зеонбуд»). По данным других источников, цифровой сигнал покрывает значительно меньшую территорию.
По словам начальника отдела сотрудничества со СМИ Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА Валерия Сорокина, угрозой информационной безопасности Украины на территории Черниговщины является недостаточное покрытие сигналами национальных телевещателей в приграничных с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. При этом в ряде населенных пунктов этой территории имеющийся достаточный для качественного приема уровень цифрового эфирного сигнала телеканалов российского телевидения.
Спрогнозировать развитие ситуации в области после отключения аналогового сигнала невозможно. Ведь нет точной информации относительно пользователей кабельного телевидения, наличия в хозяйствах спутниковых антенн и телевизоров, их технического состояния и тому подобное. По приблизительным косвенным подсчетам, около 130 тысяч домохозяйств области могут вообще остаться без телевидения.
Кроме того, отказ от аналогового вещания сделает невозможным распространение телепередач местных эфирных вещателей, которые сейчас не имеют цифровых лицензий: ТРА «Новый Чернигов» и ТРК «Нежинское телевидение».
Одной из существенных проблем, как отметили участники заседания, является отсутствие государственного органа, который бы координировал строительство новых телевышек. По словам представителя филиала ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» «Черниговская региональная дирекция» Леонида Мельника, этим вопросом раньше занималась Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания: 10% лицензионного сбора направлялось именно на строительство новых телевышек.
Интересным было предложение использовать вышки мобильных операторов для размещения на них передатчиков телесигнала. Однако, отыскивать место для установки передатчика имеет смысл лишь в том случае, если та или иная телеорганізація иметь лицензию на вещание на соответствующей территории.
Чрезвычайно важно вовремя провести широкую информационную кампанию относительно предстоящего отключения аналогового эфирного ТВ.
В общем, присутствующие пришли к согласию относительно необходимости официального измерения зон покрытия телепередатчиков на Черниговщине и получения точной информации о населенные пункты, охвачены цифровым телесигналом.
Работа над развитием информационного пространства в области продолжается. Кстати, в следующем месяце планируется проведение совещания с представителями объединенных территориальных общин, на которой состоится презентация концепции маломощного FM-вещания.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым