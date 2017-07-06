Кофе из автоматов может быть опасной
Кофе-машины часто загрязнены опасными бактериями
Молодой ученый из Германии Ян Шагес в рамках написания магистерской диссертации исследовал микробиом кофе-машин. В ходе работы выяснилось, что автоматические машины для приготовления кофе является идеальным жильем для опасных бактерий. В половине проб было отмечено загрязнения как самих машин, так и полученного из них напитка.
По данным Яна Шагеса, который является научным сотрудником Высшей школы Райн-Валь в Клеве, наибольшее число бактерий скапливается в частях машины, где проходит поток воды. Там микробы образуют состоят из колоний разных видов пенистые биопленки аналогичные тем, что обнаруживаются в трубах для сточных вод, сообщает medikforum.
Чтобы избежать накопления бактерий в кофе-машинах, необходима их регулярная чистка. Это касается всех емкостей с жидкостью и контейнеров для зерен кофе. Кроме того, необходимо устанавливать максимальную температуру разогрева напитка — большинство микробов гибнет уже при 68 градусах по Цельсию.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым