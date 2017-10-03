Кофе или чай, что более полезное?
2017-10-03 20:28
Кофе или чай, что более полезное?
Кофе или чай.
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Бесконечные споры между любителями кофе и чая о том, какой из этих напитков лучше употреблять, можно справедливо отнести к вечным. Более того, вопрос определения полезности чая и кофе не раз было предметом серьезных научных исследований. Так какой из напитков стоит выбрать? Попробуем выяснить.
Бесспорно, чай не только очень вкусный, но и хорошо влияет на общее состояние организма! Он снижает уровень сахара в крови, укрепляет стенки сосудов, а при расстройствах желудочно-кишечного тракта способствует его восстановлению. Также чай делает кожу более гладкой и улучшает цвет лица. Но тем, кто любит чай, не стоит забывать, что он полезен не для всех. Гипертоникам нельзя пить черный чай, зато они вполне могут позволить себе полакомиться зеленым.
А как насчет кофе? Любой ее любитель непременно вспомнит ее благотворный эффект на общее чувство и работоспособность: прилив бодрости и энергии, исчезновение сонливости. А еще кофе помогает бороться с приступами мигрени. Считающееся, что кофе уменьшает риск заболеть некоторыми видами рака, болезнью Паркинсона, диабетом типа II. Однако кофе не стоит увлекаться тем, у кого есть проблемы с почками или сердечно-сосудистой системой.