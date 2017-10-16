КНДР планирует снова испытывать ракеты «Хвасон»
2017-10-15 12:15
КНДР планирует снова испытывать ракеты «Хвасон»
Южнокорейское издание сообщает, что спутник США заметил движение в различных районах КНДР.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Разведывательные службы США и Южной Кореи заметили в КНДР подготовку к очередным испытаниям ракет «Хвасон», передает Rus.Media.
Южнокорейское издание сообщает, что спутник США заметил движение в различных районах КНДР. В основном передвижение осуществляли мобильные пусковые установки.
Сообщается, что в очередных ракетных испытаниях КНДР может иметь одновременно несколько типов вооружения. Среди этого вооружения может быть ракета средней дальности «Хвасон-12». Также в испытаниях могут использовать межконтинентальную ракету «Хвасон-13». Из всего вооружения Северной Кореи США беспокоится о ракете «Хвасон-13», так как ее характеристики никто не знает.
Напоминаем, что прошлые испытания ракет КНДР организовывала в сентябре нынешнего года. В тот раз баллистическая ракета пролетела в 800 километров над Японией.