КНДР обещает превратить США в «море огня»
2017-10-01 12:59
КНДР обещает превратить США в «море огня»
Напомнив, что вооруженные силы страны находятся в состоянии полной боевой готовности.
Представитель комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что Северная Корея превратит территорию США в «море огня», передает Rus.Media. Напомнив, что вооруженные силы страны находятся в состоянии полной боевой готовности.
В заявлении представителя КНДР говорится, что использование Соединенными Штатами «санкционного дубинки» и полеты стратегических бомбардировщиков у границ Северной Кореи, являются «актами самоубийства», способными превратить территорию США в «море огня» в результате ядерной катастрофы.
Кроме этого, сам президент США Дональд Трамп, довольно резко отзывается о КНДР в своих заявлениях, был назван «сумасшедшим американским старым».
Стоит отметить мнению политологов и военных экспертов, которые называют слова и действия руководства КНДР очередной провокацией. По их мнению, в настоящее время Северная Корея не обладает достаточными техническими средствами, чтобы нанести какой-либо существенный ущерб американским территориям и военным базам не только на территории континентального США, но и в регионе. Для создания эффективной термоядерноє оружия КНДР необходимо проведение еще ряда испытаний, а ПВО страны «морально устарели» и не способны противостоять военно-воздушным силам Соединенных Штатов.
В то же время эксперты отмечают, что и США вряд ли решится на военный удар по Северной Корее, так как в опасности окажутся Южная Корея и Япония, в которой смогут «достать» баллистические ракеты КНДР. Это может вызвать ряд разногласий между союзниками, которые находятся «под защитой» американского ядерного оружия и подписали договор о его нераспространении.