«Клубничка» на Кипре: черниговчанки не знали о секс-рабстве
Черниговские полицейские задержали двух сообщников при отправлении в сексуальное рабство девушек из области. Те должны обслуживать мужчин на Кипре. Подозрение объявили прямо в аэропорту «Жуляны». Такой бизнес устроили Чернигова и гражданин Турции. Он учился в Украине в одном из местных вузов. Своих жертв искали через социальные сети и предлагали им высокооплачиваемую работу за рубежом. О том, что станут секс-рабынями, девушки не знали. Так сообщники отправили нескольких украинок и готовили отправить на Кипр еще пятерых на следующей неделе. Сейчас полиция задержала торговцев, они находятся в изоляторе временного содержания. «Открытое уголовное производство по ст. 149 (ч.2). Санкция этой статьи – до 12 лет лишения свободы », – спикер ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым