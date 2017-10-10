Климкин: Россия объявила вызов суверенитету стран ГУАМ
2017-10-09 09:30
Климкин: Россия объявила вызов суверенитету стран ГУАМ
Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова должны вместе противостоять такому вызову, убеждены в отечественном МИД
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Министр иностранных дел Украины считает территориальной целостности общим вызовом для Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы, а также отмечает, что виновником этого является Российская Федерация. Об этом он заявил на пресс-конференции в Тбилиси по итогам специального заседания Совета министров иностранных дел ГУАМ.
“Мы все стоим перед общим вызовом и, в первую очередь, этот вызов связан с территориальной целостностью и суверенитетом наших стран. Это все делается одной страной – Россией. И, конечно, мы должны вместе противостоять этому вызову. Мы должны работать в этом направлении и вложить усилия”, – отметил глава украинского МИД.
Как известно, накануне в столице Грузии состоялось специальное заседание Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), посвященное 20-летию со дня ее основания. Участие в заседании приняли главы внешнеполитических ведомств четырех стран – членов Организации: Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы.