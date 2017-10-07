Климкин поделился важными результатами рабочей поездки в Индию
2017-10-07 09:35
Климкин поделился важными результатами рабочей поездки в Индию
Более чем успешный визит.
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Глава МИД Украины Павел Климкин с рабочим визитом посетил Нью-Дели. За 2 дня украинский министр успел переговорить с высокопоставленными лицами Индии и даже договориться о сотрудничестве.
Об этом сообщает “Rus.Media”, ссылаясь на пресс-службу министерства иностранных дел Украины.
Он прибыл в Нью-Дели в четверг, 5 ноября. В этот день у него состоялись переговоры с индийским коллегой Сушмою Сварадж и ее двумя помощниками. Они успели обсудить широкий спектр вопросов, касающихся Украины и Индии.
Кроме того, что самое главное, министрам удалось договориться об активизации политического диалога между странами. В частности, обсуждались и обмена визитами на высшем уровне в 2018 году.
Не обошли и тему экономического сотрудничества между Украиной и Индией. Было решено о создании группы, которая займется этим вопросом.